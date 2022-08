Η Φούλαμ του Μάρκο Σίλβα είναι έτοιμη να κάνει διπλό «μπαμ» στα εξτρέμ με την απόκτηση του πολύπειρου Γουίλιαν και του 23χρονου, Τζάστιν Κλάιφερτ. Στην έξοδο ο Ιβάν Καβαλέιρο που προσπαθεί να κλείσει ο Ολυμπιακός.

Η Φούλαμ κινείται στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου για να κλείσει τρεις ποδοσφαιριστές. Η ομάδα του Μάρκο Σίλβα βρίσκεται σε τελικές διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του αριστερού μπακ, Λαϊβίν Κουρζαβά από την Παρί Σεν Ζερμέν και είναι έτοιμη να ανακοινώσει δυο δυνατές περιπτώσεις εξτρέμ, οι οποίοι θα πλαισιώσουν στη γραμμή κρούσης τον «καυτό», Αλεξάνταρ Μίτροβιτς.

Ο λόγος για τον πολύπειρο δεξιό εξτρέμ, Γουίλιαν και τον 23χρονο ποδοσφαιριστή της Ρόμα, Τζάστιν Κλάιφερτ, που αγωνίζεται κυρίως από τα αριστερά. O Bραζιλιάνος πρώην ποδοσφαιριστής της Τσέλσι περνάει από ιατρικά και στη συνέχεια θα υπογράψει μονοετές συμβόλαιο, ενώ ο Ολλανδός ακραίος επιθετικός θα αποκτηθεί ως δανεικός από τους Τζιαλορόσι.

🚨 Fulham are set to sign Justin Kluivert on a season long loan with an obligation to buy.



🇧🇷 Willian 🔜

🇫🇷 Kurzawa 🔜

🇳🇱 Kluivert 🔜



(Source: @FabrizioRomano)