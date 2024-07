Φούλαμ και Μπάγερν Μονάχου έδωσαν τα χέρια για τη μετακίνηση του Ζοάο Παλίνια στο Μόναχο, με τους Άγγλους να βρίσκονται ένα βήμα πριν ολοκληρώσουν την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία τους.

«Λευκός καπνός» στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Φούλαμ και Μπάγερν Μονάχου για τη μεταγραφή του 28χρονου Ζοάο Παλίνια στους Βαυαρούς.

Ο Πορτογάλος χαφ ήταν ο διακαής πόθος των Γερμανών και τον διεκδικούσαν από το περσινό καλοκαίρι, ωστόσο οι Λονδρέζοι δεν είχαν τη δυνατότητα να τον παραχωρήσουν καθώς δεν μπορούσαν να βρουν αντικαταστάτη. Η συμφωνία «κατέρρευσε» ενώ ο παίκτης είχε ολοκληρώσει τις ιατρικές του εξετάσεις και είχε φωτογραφηθεί με τη φανέλα του συλλόγου.

Την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο οι συνθήκες για την ολοκλήρωση του deal ήταν καλύτερες και πράγματι ο Παλίνια εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα μετακομίσει στο Μόναχο, μετά το τέλος των υποχρεώσεών του με την Εθνική στο EURO 2024.

Η Φούλαμ συμφώνησε έχοντας ικανοποιηθεί στο 100% όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, με τo deal να κλείνει στα 51+5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για την ακριβότερη πώληση στην ιστορία του συλλόγου.

Πριν γίνει κάτοικος Λονδίνου, ο Παλίνια είχε αγωνιστεί στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ενώ την περασμένη σεζόν είχε σκοράρει τέσσερα γκολ και είχε μοιράσει μία ασίστ σε 33 εμφανίσεις με τη φανέλα των Cottagers.

