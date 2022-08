Οι δυο «γίγαντες» των streaming υπηρεσιών, Netflix και Αmazon Prime δίνουν μάχη για συμφωνία με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να φτιάξουν ντοκιμαντέρ για την πρώτη σεζόν του Έρικ Τεχν Χαγκ.

Τα ντοκιμαντέρ για τις ομάδες της Premier League έχουν κάνει «θραύση» στις streaming πλατφόρμες. Το Netflix έκανε την αρχή με το φανταστικό «Sunderland Till I die» για τη Σάντερλαντ του νυν προπονητή του Ατρόμητου, Κρις Κόλμαν, τη σεζόν 2017-18 και στη συνέχεια ακολούθησε το Αmazon Prime με τα ντοκιμαντέρ για τις Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι και Τότεναμ.

Οι δυο «γίγαντες» του χώρου δίνουν... μάχη για να συμφωνήσουν με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να κάνουν ντοκιμαντέρ για την πρώτη σεζόν του Έρικ Τεχν Χαγκ στους Κόκκινους Διαβόλους. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από το Νησί οι δυο εταιρείες προσφέρουν εκατομμύρια στους Γκλέιζερ για να κλείσουν το deal για το πρότζεκτ. Οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και απομένει η τελική απόφαση του κλαμπ.

🔔 | Manchester United All or Nothing: Amazon Prime and Netflix to battle it out for 'fly on the wall' docu-series https://t.co/P9LhEuBNM1