Αίσιο τέλος στην υπόθεση του Άντονι για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία κατέληξε σε συμφωνία με τον Άγιαξ για την απόκτηση του Βραζιλιάνου αντί του αστρονομικού ποσού των 100 εκατ. ευρώ!

«Τρελό» finish στο μεταγραφικό παζάρι ετοιμάζει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Αφού πρώτα ενεργοποίησαν τη «βόμβα» Κασεμίρο, οι Κόκκινοι Διάβολοι στράφηκαν και στον έτερο Βραζιλιάνο Άντονι, τον οποίο αναμένεται να κάνουν δικό τους αντί του αστρονομικού ποσού των 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Παρά τους ενδοιασμούς και το σκληρό διαπραγματευτικό πρόσωπο που έδειξε για καιρό ο Άγιαξ, οι έντονες πιέσεις που δέχτηκε από τον παίκτη σε συνδυασμό με τα... τσουβάλια γεμάτα χρήμα που πρόσφεραν οι Κόκκινοι Διάβολοι τον έπεισαν τελικά να ανάψει το πράσινο φως για τη μεταγραφή.

Ένα deal που αναμένεται να γράψει ιστορία στο ολλανδικό ποδόσφαιρο, αφού πρόκειται για την ακριβότερη πώληση που έχει ολοκληρώσει ποτέ ομάδα της Eredivise. Από την πλευρά του, ο Άντονι θα ταξιδέψει μέσα στην επόμενη εβδομάδα στο Μάντσεστερ προκειμένου να περάσει από τα ιατρικά τεστ και κατόπιν να βάλει την υπογραφή του συμβόλαιο διάρκειας 5+1 ετών.

Κάπως έτσι η υπόθεση του 22χρονου εξτρέμ φαίνεται πως θα έχει αίσιο τέλος για τη Γιουνάιτεντ, τη στιγμή που ο Άγιαξ χάρη στις μεταγραφές των Μαρτίνες και Άντονι θα έχει εισπράξει αποκλειστικά από τους Κόκκινους Διάβολους πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε μόλις ένα καλοκαίρι...

Antony to Manchester United, here we go! Agreement in principle with Ajax, €100m fee. Contract until June 2027 with option until 2028. To be signed tomorrow. 🚨🔴🇧🇷 #MUFC



Contracts being prepared, it’s Eredivisie historical record fee — Antony will be in Manchester next week. pic.twitter.com/Wr9mUiX1Ud