Το έκανε κι αυτό. Θα έχει να λέει πως πέτυχε χατ-τρικ στην καριέρα του και στην Premier League. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ σκόραρε για πρώτη φορά στο Etihad, γύρισε το ματς με την Πάλας και ήταν η καλύτερη απάντηση μετά το κακό παιχνίδι των... δυο μεταβιβάσεων απέναντι στην Μπόρνμουθ.

Ο Νορβηγός αστέρας της Σίτι βρισκόταν εκεί που έπρεπε, τη στιγμή που έπρεπε, για να σκοράρει με το κεφάλι και δυο φορές με το αριστερό πόδι για να ολοκληρώσει την μεγάλη ανατροπή της Σίτι στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης με την Πάλας για το τελικό 4-2.

Ο Πεπ είδε το «θωρηκτό» που απέκτησε το φετινό καλοκαίρι να φτάνει στα 6 τέρματα στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές της Premier League, έχοντας και μια ασίστ, με τον Χάαλαντ να είναι αυτή τη στιγμή ο ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα τέρματα απ' όλους τους συναδέλφους του στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα!

Πρόκειται για το 13ο χατ-τρικ της μέχρι στιγμής διαδρομής του στο ποδόσφαιρο, έχοντας πετύχει ένα με την Μόλντε, πέντε με την Ζάλτσμπουργκ, άλλα τέσσερα με την Μπορούσια Ντόρτμουντ και 2 με την εθνική ομάδα της Νορβηγίας.

Και αυτός ο αριθμός των τριπλών «χτυπημάτων» καριέρας, είναι ήδη μεγαλύτερος απ' όσα είχαν καταφέρει να πετύχουν θρύλοι όπως οι Γουέιν Ρούνεϊ (10), Σαμουέλ Ετό (9) και Φερνάντο Τόρες (8)! Μάλιστα, πλέον έχει χατ-τρικ στο Champions League, την Bundesliga, το Κύπελλο Γερμανίας και φυσικά την Premier. Και αυτό στο κορυφαίο πρωτάθλημα το πέτυχε εντός 19 αγωνιστικών λεπτών.

Όλα αυτά, ήρθαν στο δεύτερο επίσημο εντός έδρας παιχνίδι του Έρλινγκ Χάαλαντ, λίγο καιρό μετά την πρεμιέρα του στο Etihad, όπου είχε ολοκληρώσει το ματς με την Μπόρνμουθ έχοντας μονάχα... δυο μεταβιβάσεις, με την ασίστ, βέβαια, στον Ιλκάι Γκουντογκάν.

Erling Haaland's game by numbers vs. Crystal Palace:



1.42 xG

89% pass accuracy

18 touches

10 touches in opp. box

7 shots

3 big chances

3 shots on target

3 goals



The hat-trick hero. ⚽⚽⚽ pic.twitter.com/UbBmmjQUg4