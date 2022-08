Η Κρίσταλ Πάλας μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση στο «Έτιχαντ» και στο ημίχρονο βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 2-0 απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο κακός δαίμονας της Μάντσεστερ Σίτι έκανε για τα καλά αισθητή την παρουσία του στο «Έτιχαντ». Μέσα σε 21 αγωνιστικά λεπτά, η Κρίσταλ Πάλας βρέθηκε μπροστά με 2-0 απέναντι στους Πολίτες και έβαλε πλώρη για back to back εκτός έδρας νίκες απέναντι στο σύνολο του Γκουαρδιόλα. Οι Λονδρέζοι άνοιξαν αρχικά το σκορ με αυτογκόλ του Στόουνς μόλις στο 4΄, προτού ο Άντερσεν διπλασιάσει τα τέρματά τους στο 21΄με καρφωτή κεφαλιά.

MANCHESTER CITY FC 0-1 CRYSTAL PALACE FC ⚽ 4' John Stones (Own Goal ↩️) | ( #CPFC ) pic.twitter.com/X270aQkk4G

Crystal Palace are BEATING Manchester City 2-0 at the Etihad 🤯 #MCICRYpic.twitter.com/oJWjSUIHpI