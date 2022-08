Η Μάντσεστερ Σίτι, η Μπάγερν Μονάχου, η Παρί Σεν Ζερμέν και η Ρεάλ Μαδρίτης θα διατηρήσουν τα σκήπτρα του πρωταθλητή τη φετινή σεζόν, σύμφωνα με τις προβλέψεις του CIES Football Observatory.

Ο μόνος τίτλος πρωταθλήματος που θα αλλάξει χέρια μεταξύ των Big 5 πρωταθλημάτων θα είναι η Serie A, όπου η Ίντερ, που κέρδισε τον τίτλο τη σεζόν 2020/21, θα ανακτήσει την κυριαρχία έναντι της συμπολίτισσας Μίλαν που το κατέκτησε πέρυσι.

Η Ρεάλ θα διατηρηθεί στην κορυφή της La Liga, όπως αντίστοιχα η Μάντσεστερ Σίτι στην Premier League, η Παρί Σεν Ζερμέν στη Ligue 1 κι η Μπάγερν Μονάχου στη Bundesliga.

The predicted final Premier League table, according to the CIES! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/Z3dvhEsIXv

Οι προβλέψεις για τις τελικές θέσεις του πρωταθλήματος των 23 κορυφαίων κατηγοριών των ομοσπονδιών μελών της UEFA προέρχονται από ένα στατιστικό μοντέλο που περιλαμβάνει τις επιδόσεις των ομάδων τις δύο προηγούμενες σεζόν, αυτό που το CIES περιγράφει ως «κεφάλαιο εμπειρίας» των σημερινών παικτών και τις δαπάνες της αγοράς μεταγραφών των συλλόγων.

Εκτός από τα Big 5 πρωταθλήματα, η CIES λέει: «Η Σπόρτινγκ θα στεφθεί πρωταθλήτρια στην Πορτογαλία αντί για της Πόρτο, ενώ η Φενέρμπαχτσε θα προσπεράσει την Τραμπζονσπόρ στην Τουρκία».

Here is the supposed final ranking at the end of the season in Serie A according to CIES! 🇮🇹 pic.twitter.com/XZnhuICuho