Η μεγάλη ώρα για τη μεταγραφή του Κασεμίρο έφτασε, καθώς ο Βραζιλιάνος άσος θα παρουσιαστεί από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πριν την πρώτη σέντρα (22/8, στις 22:00) κόντρα στη Λίβερπουλ, στο Ολντ Τράφορντ.

Ένα από τα μεγαλύτερα deal του καλοκαιριού είναι έτοιμο να ολοκληρωθεί και τυπικά. Ο λόγος φυσικά για τον Κασεμίρο, ο οποίος θα φορέσει τα «κόκκινα» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπροστά στο κοινό της.

Σύμφωνα με αγγλικά ΜΜΕ, ο Βραζιλιάνος χαφ θα παρουσιαστεί λίγο πριν την πρώτη σέντρα (22:00) για το ντέρμπι με τη Λίβερπουλ στο Όλντ Τράφορντ, με άπαντες να αναμένουν να δουν το νέο απόκτημα του αγγλικού συλλόγου με τα χρώματα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Να θυμίσουμε πως η συμφωνία με την Ρεάλ Μαδρίτης για τον διεθνή ποδοσφαιριστή θα αγγίξει τα 85 εκατ. ευρώ.

