Η Μάντσεστερ Σίτι προηγήθηκε μόλις στο 6' στο εκτός έδρας ματς απέναντι στη Νιούκαστλ, όμως οι γηπεδούχοι αντεπιτέθηκαν και πριν τη λήξη του ημιχρόνου ανέτρεψαν το σκορ για να προηγηθούν με 2-1!

«Τρελό» πρώτο ημίχρονο στο Νιούκαστλ! Εξαιρετικό ξεκίνημα για την Μάντσεστερ Σίτι στο «St. James's Park», αφού στο 6ο λεπτό ο αρχηγός Γκουντογκάν υποδέχτηκε την υπέροχη σέντρα του Μπερνάρντο Σίλβα και με πλασέ άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Manchester City's first goal by Gundogan 1-0 ⚽ #NEWMCI pic.twitter.com/y1IgLOz0yz

Παρ' όλα αυτά, το υπόλοιπο του πρώτου ημιχρόνου είχε μόνο ασπρόμαυρο χρώμα! Ο Αλμιρόν μπορεί να σπατάλησε μοναδική ευκαιρία στο 18' από το ύψος της μικρής περιοχής, όμως πήρε το «αίμα του πίσω» δέκα λεπτά αργότερα. Ο Σεντ-Μαξιμέν που ήταν μόνιμος πονοκέφαλος για την δεξιά πλευρά της Σίτι έβγαλε την σέντρα και ο Παραγουανός σκόραρε με ανορθόδοξο τρόπο χρησιμοποιώντας τον μηρό του.

Και όσοι περίμεναν ότι οι γηπεδούχοι θα «έριχναν» ταχύτητες προσπαθώντας να διαφυλάξουν το 1-1 διαψεύστηκαν πολύ σύντομα. Η Νιούκαστλ (με την βοήθεια και του ένθερμου κοινού της) ήταν και πάλι αυτή που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί τα ασυνήθιστα μεγάλα κενά στην άμυνα των «πολιτών». Τελικά στο 39' ο Σεντ-Μαξιμέν έκανε μια ακόμα υπέροχη ενέργεια από τα αριστερά και πάσαρε για τον Κάλουμ Γουίλσον, ο οποίος αφού απέφυγε καταπληκτικά τον Ντίας πλάσαρε υποδειγματικά τον Έντερσον για το 2-1 των «καρακαξών».

Newcastle took the lead.



Goal by Callum Wilson #NEWMCI#PLpic.twitter.com/L4kPn2fgCk