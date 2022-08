Ο αμυντικός της Άρσεναλ, Γουίλιαμ Σαλιμπά πέτυχε ένα φανταστικό γκολ κόντρα στη Μπόρνμουθ με φανταστικό σουτ και έκανε τον Ζιντσένκο να γονατίσει.

Ο Γουίλιαμ Σαλιμπά έκανε φανταστικό ματς κόντρα στη Μπόρνμουθ και το συνδύασε με το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Άρσεναλ. Στο 53' μετά από στρώσιμο του Τσάκα ο Γάλλος στόπερ έκανε φανταστικό σουτ μέσα από την περιοχή και έκανε τον συμπαίκτη του, Ολεξάντερ Ζιντσένκο να γονατίσει και να τραβάει τα μαλλιά του.

William Saliba scores his first Premier League goal for Arsenal!



Bournemouth 0-3 Arsenal