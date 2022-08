Ο Κλοπ τελικά ίσως να μην σταματήσει στις τρεις μεταγραφές και ενδεχομένως να προσθέσει και τον 23χρονο χαφ, Ματέους Νούνιες, στο ρόστερ της Λίβερπουλ το φετινό καλοκαίρι.

Ο τραυματισμός του Τιάγκο Αλκάνταρα και η ανάγκη της ομάδας στο χώρο του κέντρου, ξέχωρα από την περίπτωση του Χάρβεϊ Έλιοτ, δείχνει να οδηγεί τον Γιούργκεν Κλοπ σε ακόμα μια μεταγραφή για το τρέχον καλοκαίρι.

Αν και ο Γερμανός είχε ισχυριστεί ότι μετά τους Καρβάλιο, Νούνιες και Ράμσεϊ το ρόστερ είναι ολοκληρωμένο, τώρα οι Πορτογάλοι αναφέρουν πως οι «κόκκινοι» ετοιμάζουν προσφορά 50 εκατομμυρίων για τον Ματέους Νούνιες.

Πρόκειται για τον 23χρονο χαφ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ένα παιδί που προωθήθηκε το 2020 στην πρώτη ομάδα από το τμήμα κ-23.

Φυσικά το 2021 αναδείχθηκε Πρωταθλητής Πορτογαλίας, την ίδια σεζόν αλλά και την επόμενη κατέκτησε το League Cup της χώρας, ενώ, το 2022 πήρε και το Super Cup.

“Liverpool are preparing to send in a bid for Matheus Nunes which will total €50m.” pic.twitter.com/9iPT3LzsXw