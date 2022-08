Ο Έρικ Τεν Χαγκ θα πρέπει να δει καλά όσα πρόσφεραν οι επιθετικοί της Γιουνάιτεντ την περασμένη σεζόν, να κατανοήσει το γεγονός πως του είναι απαραίτητος ο Κριστιάνο και πως το πρόβλημα ίσως λυθεί με κανονικό επιθετικό κι όχι... με τον Έρικσεν.

Γκρίνια, αποδοκιμασίες, κατήφεια και σύννεφα πάνω από το «Ολντ Τράφορντ» από την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου. Όσο κι αν ο κόσμος ήθελε να ξεχάσει παντελώς την περασμένη σεζόν, όσο κι αν οι οπαδοί θα ευελπιστούσαν ν' αφήσουν για λίγο στην άκρη το θέμα του Κριστιάνο με μια θετική έναρξη στο πρωτάθλημα, τα πάντα έγιναν γκρίζα πάλι για τους «κόκκινους διαβόλους».

Η πρώτη νίκη της Μπράιτον στο «Θέατρο των Ονείρων» χάρη στα τέρματα του Πασκάλ Γκρος, δεν επέτρεψε στον Τεν Χαγκ και τους ποδοσφαιριστές του να... επιπλεύσουν για λίγο, αλλά βούτηξαν ξανά, βαθιά, στον προβληματισμό, τον οποίο όμως φορτώνεται περισσότερο απ' όλους ο Ολλανδός προπονητής.

Τα 18 γκολ του Κριστιάνο και τα... μετρημένα στα δάχτυλα από τους υπόλοιπους

Επέστρεψε στο αγγλικό πρωτάθλημα, έβαλε ξανά τη φανέλα που αγαπάει, έκανε τα πάντα, προσπάθησε να στείλει γρήγορα στο πίσω μέρος του μυαλού του και τον χαμό του παιδιού του από τα δίδυμα που κυοφόρησε η Χεορχίνα, όμως, ήταν απελπιστικά μόνος του. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην περασμένη Premier League να σκόραρε 18 φορές.

Τα γκολ του να πρόσφεραν τους περισσότερους βαθμούς στην ομάδα του συγκριτικά με οποιονδήποτε άλλον παίκτη σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Όμως, χρειάζεται βοήθεια. Ποτέ κανείς δεν κατάφερε τεράστια πράγματα αν δεν είχε κι ένα χέρι να τον σηκώσει όταν θα έπεφτε, ή να τον κρατήσει τη στιγμή που θα «λύγισε» υπό το βάρος των απαιτήσεων. Στο παρακάτω βίντεο αποτυπώνεται το τεράστιο πρόβλημα με το οποίο έρχεται αντιμέτωπος ο Έρικ Τεν Χαγκ...

Manchester United goals by forwards 2021-22:



◉ Cristiano Ronaldo - 18 goals

◎ Everyone else combined - 12 goals @markmcadamtv says Erik ten Hag has a ‘HUGE’ problem. pic.twitter.com/cmwGKOb8TP — Football Daily (@footballdaily) August 9, 2022

Το δεδομένο που δεν υπολόγισε σωστά ο κόουτς

Είχε φανεί από την περασμένη ποδοσφαιρική χρονιά και ίσως όφειλε να το λάβει υπόψιν του. Ο Τεν Χαγκ ίσως και να άφησε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον πάγκο στο παιχνίδι με την Μπράιτον, προκειμένου να του δείξει πως θα είναι αμείλικτος σε θέματα πειθαρχίας. Δεν έκρυψε ποτέ ότι τον ενόχλησε η αποχώρηση του Πορτογάλου από το γήπεδο στην ανάπαυλα του φιλικού με την Βαγιεκάνο. Ωστόσο, έθιξε ξανά ζήτημα αγωνιστικής ετοιμότητας και φυσικής κατάστασης.

Προτίμησε να ρίξει τον CR7 στη μάχη σε πιο προχωρημένο χρονικά στάδιο του παιχνιδιού κι όχι να τον έχει από την αρχή για να κάνει πιο εύκολα τα πράγματα. Αυτό που θα πρέπει να μάθει, αν όντως δεν το γνώριζε, ο Τεν Χαγκ, είναι πως μετά την επιστροφή του, ο Ρονάλντο έχει 4 εμφανίσεις σε επίπεδο πρωταθλήματος προερχόμενος από τον πάγκο. Μέτρησε 118' ως αλλαγή και κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον αγωνιστικό χώρο σε αυτά τα παιχνίδια, δεν είχε συμβολή στο σκοράρισμα...

Ο Έρικσεν, ο Σέσκο και ο Αρναούτοβιτς

Ο Κρίστιαν Έρικσεν τοποθετήθηκε στην κορυφή της επίθεσης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην πρεμιέρα της νέας Premier League, έχοντας δεξιά τον Τζέιντον Σάντσο και αριστερά τον Μάρκους Ράσφορντ. Ο Τεν Χαγκ σχολίασε ότι αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει διότι ο Δανός ξέρει καλά τη θέση. Το θέμα, όμως, είναι να μπορέσει να τον εκμεταλλευτεί σε έναν χώρο όπως αυτός στον οποίο κινείται ο Μπρούνο Φερνάντες...

Την ίδια στιγμή, ο Ολλανδός προπονητής είδε πως ο 19χρονος επιθετικός Μπέντζαμιν Σέσκο προτίμησε να υπογράψει στην Λειψία και να πάει εκεί το 2023 παραμένοντας προς το παρόν ως δανεικός στην Ζάλτσμπουργκ, ενώ, αποσύρθηκε το ενδιαφέρον για τον Αρναούτοβιτς. Η Μπολόνια απέρριψε τα 7,5 εκατ.λίρες των Άγγλων και οι «κόκκινοι διάβολοι» έπειτα από αντιδράσεις του κόσμου, αποφάσισαν να μην ασχοληθούν ξανά.

Άλλωστε, ο Αυστριακός επιθετικός έχει αποδείξει ότι δεν είναι και ο πιο εύκολος χαρακτήρας. Τώρα εξετάζεται ο Κόντι Γκάκπο της PSV, έχοντας πρωτάθλημα, Κύπελλο, δυο Super Cups Ολλανδίας κι ένα πρωτάθλημα κ-17 με το κλαμπ. Το ζήτημα είναι πως στην παρούσα φάση η Γιουνάιτεντ περισσότερο δείχνει να μην ξέρει που ακριβώς να στρέψει σοβαρά το ενδιαφέρον της, παρά ότι κάνει συντονισμένες κινήσεις για μια ποιοτική μεταγραφή...