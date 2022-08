Το ντοκιμαντέρ της Άρσεναλ ρίχνει φως στην υπόθεση του Ομπαμεγιάνγκ, ο Αρτέτα ήταν ανένδοτος όταν δέχθηκε πιέσεις να τον βγάλει από τον «πάγο», οι παίκτες παραδέχθηκαν πως ο Ισπανός «έχει αρχ@@@» και οι ομιλίες στ' αποδυτήρια έκαναν τη διαφορά.

Το Amazon Prime μπορεί να θεωρεί πως είχε απίστευτη τύχη που κατάφερε να έχει πρόσβαση στο εσωτερικό της Άρσεναλ την περασμένη αγωνιστική περίοδο με τόσα πράγματα που συνέβησαν στην ομάδα.

Στο νέο επεισόδιο που προβλήθηκε, παρουσιάζεται η υπόθεση του Πιέρ – Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ και ο εκνευρισμός του Μικέλ Αρτέτα που μετά την καθαίρεση του Γκαμπονέζου από την αρχηγία, αποφάσισε ότι ο ποδοσφαιριστής έπρεπε να φύγει.

«Αν το συγχωρήσουμε τότε θα κάνει ό,τι γουστάρει! Τί θέλετε να γίνει; Αν το αφήσουμε να περάσει έτσι, θα είναι όλα καλά; Θα αφήσουμε να περνάει και το κάθε επόμενο περιστατικό; Στην Ισπανία αυτό το λέμε casa pepe, δηλαδή ο καθένας κάνει ό,τι στον διάολο γουστάρει» έλεγε ο κόουτς των «κανονιέρηδων» στον γιατρό της ομάδας, Γκάρι Ο'Ντρίσκολ, όταν συζητούσαν για το θέμα στο προπονητικό κέντρο.

Σε κουβέντα που έκαναν στο εστιατόριο των εγκαταστάσεων οι Ελνένι και Χόλντινγκ, ο Άγγλος αμυντικός ανέφερε ότι: «Έχει αρχ@@@ ο κόουτς...», όταν ανέλυε την κατάσταση με τον «Όμπα» που είχε αργήσει να επιστρέψει από την πατρίδα του και να φτάσει εγκαίρως στην προπόνηση.

«Όταν κάποιος παραβιάσει τους κανονισμούς που είναι απαράβατοι και σε καμία περίπτωση υπό διαπραγμάτευση, τότε δύσκολα επιστρέφει μετά από αυτό σχολίασε στην κάμερα του Amazon ο Αρτέτα, ο οποίος άκουσε από τον τεχνικό διευθυντή, Εντού Γκασπάρ, τον ποδοσφαιρικό διευθυντή, Ρίτσαρντ Γκάρλικ, αλλά και τον εκτελεστικό διευθυντή, Βινάι Βενκατέσαμ, ότι έπρεπε να βγάλει τον Γκαμπονέζο από τον «πάγο».

Όση ώρα τους άκουγε παρέμενε σιωπηλός και έδειχνε ότι δεν ήθελε ν' αποδεχθεί όσα άκουγε, έχοντας ήδη ετοιμάσει τον φάκελο με όλα τα παραπτώματα του ποδοσφαιριστή για να τα παρουσιάσει ανά πάσα στιγμή.

Η πυγμή του Μικέλ Αρτέτα παρουσιάζεται και από τις ομιλίες του στ' αποδυτήρια. «Ωραίο παιχνίδι με τα παιδιά το απόγευμα... Αυτό είχε γράψει ο Τόνεϊ, το θυμάστε; Γι' αυτό παίκτες και δείξτε τους ότι στο γήπεδο θα υπάρχει μονάχα μια γαμ@@@ ομάδα, παίζουμε στο “σπίτι” μας» είχε φωνάξει προς τους παίκτες του πριν από το εντός έδρας ματς με την Μπρέντφορντ, η οποία στην πρεμιέρα του περασμένου πρωταθλήματος είχε σοκάρει την Άρσεναλ με τη νίκη της.

Έπειτα, πριν από την εντός έδρας ήττα από την Σίτι, είχε αναφέρει με ένταση: «Να είστε ο εαυτός σας, είναι μάχη. Να θυμάστε τι έκαναν όταν ήταν στο 3-0 στο πρώτο ματς και έβαλαν τον Μαχρέζ και τον Στέρλινγκ για να σας εξευτελίσουν. Πάμαε να το κάνουμε. Είμαι περήφανος για εσάς».

Με την Γουλβς, είχε προσπαθήσει να θίξει τον εγωισμό των ποδοσφαιριστών λέγοντας: «Να είστε aggressive στο γήπεδο, να έχετε θάρρος, θα αρχίσουν να πέφτουν εύκολα κάτω και να σας προσβάλλουν. Θα σας προκαλέσουν. Πάμε να νικήσουμε».

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ξεσπάσματα του Ισπανού που παρουσιάζεται στο ντοκιμαντέρ είναι και μετά από τον αποκλεισμό στο Κύπελλο από την Νότιγχαμ Φόρεστ, όπου στ' αποδυτήρια ο τεχνικός των «κανονιέρηδων» άρχισε να λέει: «Δέχομαι κάθε ήττα, όμως δεν δέχομαι αυτά τα στάνταρντς που παρουσιάσατε. Δεν το δέχομαι. Δεν ήταν σωστή η νοοτροπία σας, το θάρρος σας, τα τρεξίματά σας! Να είστε απαιτητικοί από τους εαυτούς σας. Βλέπω και στις προπονήσεις ότι δεν σας νοιάζει όταν χάνετε τη μπάλα. Γιατί όταν γίνεται αυτό στο ματς, χάνουμε! Σκα@@!».

