Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται πως κατάφερε ν' αποσπάσει τη συγκατάθεση της Γιουβέντους για την απόκτηση του Αντριέν Ραμπιό, με την πλευρά του παίκτη να συζητά ακόμα για τους όρους του συμβολαίου.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» με άμεσες κινήσεις προσπαθούν να εξασφαλίσουν έναν νέο μέσο αφού η υπόθεση του Φρένκι Ντε Γιόνγκ δεν προχώρησε ποτέ.

Η Γιουβέντους φαίνεται ότι έχει αποδεχθεί την προσφορά που έχει δεχθεί από την Γιουνάιτεντ για να μετακινηθεί ο Ραμπιό στο Μάντσεστερ το φετινό καλοκαίρι, ωστόσο, ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα στο ζήτημα.

Η πλευρά του παίκτη, από τη στιγμή που εμπλέκεται στις διαπραγματεύσεις και η μητέρα του Γάλλου, Βερονίκ, ακόμα συζητά για τους όρους του συμβολαίου και απομένει η συμφωνία του αγγλικού κλαμπ με τον διεθνή χαφ των «μπιανκονέρι».

