Η Μπράιτον το κατάφερε για πρώτη φορά. Πανηγύρισε στο «Θέατρο των Ονείρων» κάνοντας τους οπαδούς της Γιουνάιτεντ να... χάσουν τον ύπνο τους. Κι όμως, από την έναρξη του 2021, άλλες τρεις ομάδες πέτυχαν κάτι ιστορικό σε αυτό το γήπεδο.

Ο Έρικ Τεν Χαγκ βίωσε την κρυάδα από την έναρξη της θητείας του στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Στη λήξη των πρώτων 45 επίσημων λεπτών της νέας αγωνιστικής περιόδου, ο Ολλανδός τεχνικός και οι ποδοσφαιριστές του άκουσαν τις αποδοκιμασίες του κόσμου που είχε δει την Μπράιτον ν' αποκτά προβάδισμα δυο τερμάτων και να το υπερασπίζεται παίρνοντας τη νίκη με το τελικό 2-1.

Αυτό ήταν και το πρώτο θετικό αποτέλεσμα με «τρίποντο» στην ιστορία των «γλάρων» στο συγκεκριμένο γήπεδο.

🔉 Boos ring around Old Trafford as Manchester United go in 2-0 down to Brighton at the break



Not the first 45 minutes Erik ten Hag imagined... pic.twitter.com/SF8Mv7Bp2E