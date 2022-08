Από το πρώτο παιχνίδι της σεζόν, το κακό αποτέλεσμα απέναντι στην Μπράιτον έφερε μέχρι και τσακωμό στις εξέδρες με οπαδούς της Γιουνάιτεντ να πιάνονται στα χέρια!

Ενός κακού, μύρια έπονται... Αυτό αντιλαμβάνονται οι «κόκκινοι διάβολοι» προς το παρόν.

Με το θέμα του Κριστιάνο Ρονάλντο ν' απασχολεί έντονα όλο το καλοκαίρι, τον Τεν Χαγκ να τον αφήνει στον πάγκο στην πρεμιέρα και την Μπράιτον να παίρνει το πρώτο «διπλό» στην ιστορία της σε αυτό το γήπεδο, η υπομονή πήγε... περίπατο πολύ εύκολα.

Οπαδοί της Γιουνάιτεντ πιάστηκαν στα χέρια στην εξέδρα, δίχως όμως να ξεφύγει πολύ το επεισόδιο που δημιουργήθηκε την ώρα που εξελισσόταν το παιχνίδι της Κυριακής με τους «γλάρους».

1 game in and down the road there chinning each other, Get it in my veins 💉how’s it go 1 Hag 2 Hag 3 Hag 😂😂😂😂 #LFC #MUFC pic.twitter.com/tuukGBPKjg