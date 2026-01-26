Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ είχε... προβλέψει το μέλλον πίσω στο 2021, με την ανάρτησή του για τον Μάικλ Κάρικ να γίνεται viral τις τελευταίες ώρες.

Η δεύτερη θητεία του Μάικλ Κάρικ στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ξεκινήσει με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς ο σύλλογος μετράει 2/2 στην Premier League, απέναντι μάλιστα σε Μάντσεστερ Σίτι (2-0) και Άρσεναλ (2-3), σκορπίζοντας ενθουσιασμό στις τάξεις των φίλων της ομάδας, με τον Γουέιν Ρούνεϊ μάλιστα να αποθεώνει τον πρώην συμπαίκτη του.

Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες γίνεται viral μια ανάρτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από το... μακρινό 2021, αναφορικά με την προπονητική πορεία που επρόκειτο να έχει ο Κάρικ.

Εκείνη την περίοδο, οι δυο τους είχαν συνυπάρξει, αυτή τη φορά με ιδιότητα ποδοσφαιριστή-προπονητή, και ο CR7 είχε γράψει στο Twitter προφητικά λόγια, τονίζοντας πως ο Κάρικ μπορεί να γίνει ένας σπουδαίος προπονητής. Ουσιαστικά αυτό ήταν το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Κριστιάνο, καθώς ο Άγγλος είχε μόλις φύγει από τον πάγκο της Γιουνάιτεντ, μετά τη σύντομη θητεία του, και τότε ως υπηρεσιακός.

Το εντυπωσιακό δε είναι πως και τότε είχε κερδίσει με... 3-2 την Άρσεναλ!

«Ο Μάικλ Κάρικ ήταν εξαιρετικός παίκτης και μπορεί να γίνει και σπουδαίος προπονητής. Τίποτα δεν είναι αδύνατο για αυτόν τον τύπο. Προσωπικά, είμαι περήφανος που έπαιξα μαζί του στο πλευρό μου, καθώς και μαζί του ως προπονητής στον πάγκο μας».