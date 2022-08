Ο Ντέγιαν Κουλουσέφσκι είναι... πολυτέλεια για την Τότεναμ, ένας από τους πιο δυναμικούς και δημιουργικούς χαφ της Premier και ετοιμάζει γκολ για τους συμπαίκτες του δίχως σταματημό!

Είναι μια από τις καλύτερες μεταγραφές που έχει πραγματοποιήσει ο Αντόνιο Κόντε στη θητεία του στην Τότεναμ.

Ο Κουλουσέφσκι έκανε ντεμπούτο στην Premier League τον περασμένο Φεβρουάριο και μέσα σε αυτούς τους ελάχιστους μήνες του δεύτερου μισού του πρωταθλήματος της περασμένης σεζόν, αλλά και την πρεμιέρα της νέας ποδοσφαιρικής χρονιάς, τους έχει βάλει όλους κάτω στις ασίστ!

Έχει μετρήσει πλέον 9 «σερβιρίσματα» στο πρωτάθλημα, τα περισσότερα από κάθε άλλον στη Λίγκα μέσα στο 2022.

Μαζί και με το γκολ του στο 4-1 απέναντι στην Σαουθάμπτον, έκανε τρία τα παιχνίδια κατά τα οποία έχει σκοράρει, αλλά και έχει μοιράσει ασίστ. Το είχε κάνει και με τις Σίτι και Άστον Βίλα την περασμένη σεζόν και τώρα... ξεκίνησε φορτσάτος στο νέο πρωτάθλημα.

Φυσικά είναι ένας εκ των τεσσάρων παικτών που έχουν καταφέρει να συμμετέχουν σε 15+ τέρματα στην Premier League στο τρέχον ημερολογιακό έτος. Οι άλλοι τρεις είναι οι... Κέιν, Σον και Ντε Μπρόινε, με τους τρεις του καρέ να είναι «σπιρούνια»!

Four players have been directly involved in 15+ Premier League goals in 2022:



◉ 21 - Harry Kane

◉ 21 - Son Heung-min

◎ 17 - Kevin De Bruyne

◉ 15 - Dejan Kulusevski



Three of them play for Spurs. pic.twitter.com/1THjUrOmYD