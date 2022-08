Νούνιες: «Παίζαμε ξυπόλυτοι, οι γονείς μου πάντα έκαναν θυσίες για εμάς» (vid)

Ο Ντάργουιν Νούνιες ξετύλιξε εν συντομία το κουβάρι της ζωής του, για τις μέρες που μαζί με τον αδερφό του έπαιζαν ξυπόλυτοι στα τσιμέντα, τους γονείς τους που πάντοτε έκαναν τα πάντα και το φοβερό συναίσθημα όταν πρωτοπάτησε στο «Άνφιλντ» ως αντίπαλος.

Ο Ουρουγουανός επιθετικός της Λίβερπουλ μίλησε στο BT Sport και εξέφρασε την αιώνια ευγνωμοσύνη του προς τους γονείς του που «θυσίαζαν τα πάντα για εμένα και τον αδερφό μου».

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «κόκκινων» αναφέρει ότι έπαιζε ξυπόλυτος σε πέτρες και τσιμεντένιες αλάνες μικρός, ενώ, φοβήθηκε στον σοβαρό τραυματισμό του γονάτο του ότι δεν θα μπορούσε να ξαναπαίξει, μένοντας εκτός δράσης ενάμιση χρόνο.

«Ανατρίχιασα όταν μπήκα στο Άνφιλντ και βίωσα την ατμόσφαιρα» ανέφερε για την επίσκεψή του στο γήπεδο ως αντίπαλος, όταν ανήκε στην Μπενφίκα την περασμένη σεζόν.

