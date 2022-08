Ο Γουέσλεϊ Φοφανά έκανε την Τσέλσι να φτάσει μέχρι και στα 70 εκατομμύρια για την απόκτησή του την Παρασκευή, όμως, η Λέστερ ξεκαθάρισε πως ο παίκτης δεν πωλείται και απέρριψε και αυτή την προσφορά!

Σε απίστευτα επίπεδα φτάνουν τα ποσά τα οποία προτίθεται να διαθέσει η Τσέλσι για τις μεταγραφές της, έχοντας ήδη αποκτήσει και τον Μαρκ Κουκουρέγια από την Μπράιτον έναντι 60 εκατομμυρίων λιρών.

Οι «μπλε» έχουν βάλει τώρα στο μάτι τον Γουέσλεϊ Φοφανά της Λέστερ και δεν κάνει πίσω...

Η αρχική πρόταση των 60 εκατομμυρίων είχε απορριφθεί με συνοπτικές διαδικασίες, όμως, η ομάδα του Τούχελ δεν δέχεται ότι ο παίκτης δεν είναι προς πώληση.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο υπήρξε την Παρασκευή και νέα προσφορά των Λονδρέζων, φτάνοντας στα 70 εκατομμύρια, ωστόσο, ξανά οι «αλεπούδες» έδειξαν κόκκινο και ξεκαθαρίζουν ότι δεν θέλουν να παραχωρήσουν τον ποδοσφαιριστή παρά την επιθυμία εκείνου να πάει στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Chelsea have submitted a fresh proposal for Wesley Fofana on Friday in excess of £70m. Leicester have turned down the proposal, Rodgers also insists he's not for sale. 🚨🔵 #CFC



...but Chelsea are determined to try again for Fofana.



The player would be 100% keen on the move. pic.twitter.com/u8ccvb9p4D