Εφόσον η νέα εποχή ξεκίνησε μαζί του, θα συνεχιστεί μ' εκείνον. Οι Σαουδάραβες της Νιούκαστλ αποφάσισαν να κρατήσουν τον Έντι Χάου στην άκρη του πάγκου γι' αρκετά χρόνια ακόμα.

Ο πρώην κόουτς της Μπόρνμουθ ήταν εκείνος που ανέλαβε αμέσως μετά το φινάλε της θητείας του Στιβ Μπρους στην αλλαγή σελίδα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και το κύρος της Νιούκαστλ την περασμένη σεζόν.

Η οικονομική δύναμη, οι μεταγραφές, η ... τρέλα του κόσμου και τα νέα αφεντικά, πρόσφεραν στον Έντι Χάου σταθερότητα και πρόσφορο έδαφος για να δουλέψει, επιδεικνύοντας μια ομάδα με τεράστια άλματα βελτίωσης.

Πλέον, οι Σαουδάραβες θα εύχονται να συνεχιστούν αυτά τα βήματα της θετικής τροχιάς, με τον 44χρονο κόουτς να υπογράφει νέο πολυετές συμβόλαιο.

BREAKING 🚨: Newcastle head coach Eddie Howe signs a new long-term deal at the club. ⚫️⚪️ #NUFC pic.twitter.com/bYsXbOsc5a