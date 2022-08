Απογοητευμένος οπαδός της Τσέλσι σοκαρίστηκε όταν είδε τη φανέλα που αγόρασε να γράφει«Sterling - Pre Order» στο πίσω μέρος!

Ο Μέισον είναι υποστηρικτής της Τσέλσι κι ήλπιζε να πάρει το όνομα και τον αριθμό της φανέλας του νέου αστεριού της ομάδας Ραχίμ Στέρλινγκ. Ωστόσο, το πράγμα δεν πήγε όπως θα ήθελε...Σύμφωνα με τη δημοσίευση που έκανε στον λογαριασμό του στο twitter αγόρασε την ολοκαίνουργια εντός έδρας εμφάνιση των «μπλε» και ζήτησε να του τυπώσουν το όνομα και τον αιρθμό του Άγγλου διεθνούς, ωστόσο αυτό που παρέλαβε τελικώς στα χέρια του ήταν μια φανέλα που έγραφε «Στέρλινγκ προ-παραγγελία»!

«Αγόρασα τη νέα φανέλα μόλις υπογράψαμε τον Στέρλινγκ, υπήρχαν όλοι οι αριθμοί και τα ονόματα της ομάδας και οι επιλογές για τον Στέρλινγκ έλεγαν "Στέρλινγκ προ παραγγελία" πράγμα που έκανα και μου έδωσαν αυτό».

I bought the new kit just after we signed sterling, there were all the squad numbers and names and the Sterling options said ‘STERLING - PRE ORDER’ which I did, and they’ve gone and fucking given me this 😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/mBeWhRiOUm