Crazy Stats: Ο «Φαραώ» της πρεμιέρας και το… μαύρο 1973 της Γιουνάιτεντ

Πρώτο σφύριγμα σε Premier League, Bundesliga και Ligue 1 και μαζί τους κάνουν σέντρα τα κορυφαία στατιστικά, τα πιο ψαγμένα στοιχεία, τα πιο παράξενα σερί, οι πιο απίθανες παραδόσεις και όλα όσα θα κάνουν την πρεμιέρα τους ξεχωριστή! Μία βόλτα στα γήπεδα των κορυφαίων πρωταθλημάτων για παιχνίδι σε άλλο επίπεδο.

Είναι η 5η φορά στην ιστορία, που το πρώτο ματς της Premier League διεξάγεται Παρασκευή. Και στις προηγούμενες 4 περιπτώσεις ο γηπεδούχος πανηγύρισε τη νίκη, με την Άρσεναλ να χάνει με 2-0 πέρυσι στην έδρα της Μπρέντφορντ. Θα σπάσουν φέτος αυτή την παράδοση οι «κανονιέρηδες» στο γήπεδο της Κρίσταλ Πάλας;

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχει σκοράρει στην πρεμιέρα της Λίβερπουλ και στις 5 προηγούμενες σεζόν στην Αγγλία, κάτι που δεν έχει πετύχει κανένας άλλος στην ιστορία της Premier League. Συνολικά, έχει πετύχει 7 γκολ σε πρεμιέρες και χρειάζεται άλλο ένα για να πιάσει στην κορυφή της σχετικής λίστας τους Σίρερ, Λάμπαρντ και Ρούνεϊ. Θα τα καταφέρει στο εκτός έδρας ματς με τη Φούλαμ;

Το κορυφαίο τρέχον σερί νικών σε πρεμιέρα της Premier League ανήκει στην Λίβερπουλ, που μετράει 4 συνεχόμενα «τρίποντα» για την 1η αγωνιστική. Οι «κόκκινοι», μάλιστα, έχουν πετύχει συνολικά 15 τέρματα, σκοράροντας τουλάχιστον 3 φορές σε κάθε ένα από αυτά τα παιχνίδια. Φέτος, θα ξεκινήσουν το πρωτάθλημα στην έδρα της Φούλαμ, που επέστρεψε από την Championship. Θα συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό;

Η Έβερτον μετράει 4 συνεχόμενες εντός έδρας νίκες επί της Τσέλσι, την οποία θα υποδεχθεί για την πρεμιέρα. Μόνο μία φορά στην ιστορία της είχε καλύτερο σερί κόντρα στους «μπλε», συμπληρώνοντας 7 σερί νίκες το 1935. Η τελευταία φορά, μάλιστα, που ηττήθηκε από οποιαδήποτε ομάδα την 1η αγωνιστική ήταν το 2011 (1-0 από την ΚΠΡ). Θα τα καταφέρει και φέτος;

Το χειρότερο σερί σε πρεμιέρες στην Premier League ανήκει στη Σαουθάμπτον, καθώς δεν έχει πανηγυρίσει τη νίκη σε καμία από τις 8 τελευταίες περιπτώσεις. Ηττήθηκε, μάλιστα, και στις 3 χρονιές με τον Ραλφ Χάζενχουτλ στον πάγκο. Η επόμενη ευκαιρία του Αυστριακού τεχνικού να σπάσει το 100% των ηττών θα είναι κόντρα στην Τότεναμ, που αγωνίστηκε για τελευταία φορά εντός έδρας πριν 973 ημέρες στις 5 το Σάββατο, όταν είχε σκορπίσει με 5-0 την Μπέρνλι.

Η Ντόρτμουντ έχει πανηγυρίσει τη νίκη και στις 7 προηγούμενες χρονιές στην πρεμιέρα και με μία ακόμη νίκη θα σπάσει το ρεκόρ, που μοιράζεται με την Μπάγερν (επίσης 7 σερί νίκες την περίοδο 2012-18) στην Bundesliga. Οι Βεστφαλοί, μάλιστα, έχουν κερδίσει τις 10 από τις 12 πιο πρόσφατες αναμετρήσεις για την 1η αγωνιστική. Οι 2 ήττες τους, όμως, ήρθαν από τη Λεβερκούζεν, το 2010 και το 2014, την οποία θα υποδεχθούν τώρα… Ποιος θα ξεκινήσει με το δεξί;

Ποτέ στην ιστορία της δεν κατάφερε να κερδίσει στην πρεμιέρα η Μάιντς, αγωνιζόμενη εκτός έδρας στην Bundesliga. Από τα 7 ματς που έδωσε μακριά από το γήπεδό της, γνώρισε 5 φορές την ήττα, με τις 3 από αυτές να έρχονται τα 3 τελευταία χρόνια. Μόνο η Μπράουνσβαϊγκ έχει να δείξει χειρότερο σερί με 9 ήττες. Φέτος, ξεκινάει με εκτός έδρας αποστολή απέναντι στην Μπόχουμ. Θα βάλει τέλος στο αρνητικό σερί;

Αήττητη για 18 συνεχόμενες πρεμιέρες στην Ligue 1 είναι η Λυών, έχοντας σημειώσει 14 νίκες. Τώρα, θα ξεκινήσει τη σεζόν με αντίπαλο την Αζαξιό, από την οποία δεν έχει χάσει σε κανένα από τα 13 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια (κέρδισε τα 12 από αυτά), σε ένα σερί που έχει σκοράρει συνολικά 31 τέρματα. Θα μπει και φέτος με το δεξί στο πρωτάθλημα;

Η Παρί έχει σημειώσει 7 νίκες στα 7 πιο πρόσφατα παιχνίδια της για την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος, επίδοση που είναι η 3η κορυφαία στην ιστορία της Ligue 1 μετά από εκείνες των Μαρσέιγ (10) και Μπορντό (9). Θα αντιμετωπίσει την Κλερμόν, επί της οποίας πέρυσι σκόραρε 14 φορές σε 3 ματς σε όλες τις διοργανώσεις! Θα πλησιάσει στο απόλυτο ρεκόρ;

Μόνο ο Ζοσέ Μουρίνιο (82%) έχει να δείξει καλύτερο ποσοστό νικών στην 1η αγωνιστική της Premier League από τον Μπρένταν Ρότζερς (για προπονητές με τουλάχιστον 8 πρεμιέρες). Ο νυν τεχνικός της Λέστερ έχει κερδίσει τις 5 από τις 8 πρεμιέρες του στους πάγκους (63%). Η ομάδα θα υποδεχθεί φέτος την Μπρέντφορντ για την πρεμιέρα.

Με ήττα έκλεισε την περσινή σεζόν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (1-0 εκτός έδρας από την Κρίσταλ Πάλας). Ο Τεν Χαγκ θα κάνει το ντεμπούτο του στον πάγκο θα προσπαθήσει να αποφύγει την ήττα στην πρεμιέρα. Η τελευταία φορά που οι «κόκκινοι διάβολοι» έχασαν το τελευταίο παιχνίδι μίας σεζόν και το πρώτο της επόμενης ήταν το 1973.

Ο Φρανκ Κράμερ θα κάνει ντεμπούτο στον πάγκο της Σάλκε, που κατάφερε να επιστρέψει στην Bundesliga. Κανένας, όμως, από τους 5 προηγούμενους προπονητές των «βασιλικών μπλε» δεν είδε την ομάδα του να κερδίσει την 1η αγωνιστική. Θα σπάσει την παράδοση ο 50χρονος τεχνικός στη δύσκολη έξοδο στην Κολωνία;

Ο πρωταθλητής δεν έχει χάσει το πρώτο ματς της επόμενης σεζόν στην Bundesliga ποτέ τα 20 προηγούμενα χρόνια. Η Μπάγερν ήταν εκείνη που ηττήθηκε για τελευταία φορά το 2001 (0-1 από την Γκλάντμπαχ). Τώρα, θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον «κακό της δαίμονα», την Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Θα φτάσει αυτό το σερί στο τέλος του;

