Το MakeAWish στην κεντρική και Βορειοδυτική Καρολίνα κατάφερε να συναντήσει ξανά τον Κρίστιαν Πούλισικ μετά από ματς της Τσέλσι, όμως, αυτή τη φορά μοιράστηκε μαζί του τα νέα της νίκης απέναντι στον καρκίνο!

Ο μικρός έπαιρνε δύναμη από την αγάπη του για το ποδόσφαιρο και από το χαμόγελο που του προκαλούσε κάθε φορά η παρουσία του Captain America στον αγωνιστικό χώρο.

Πριν από τέσσερα χρόνια ο Κόλιν είχε καταφέρει να βρεθεί με τον Πούλισικ, όταν ακόμα εκείνος ήταν στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, με το παιδί του MakeAWish τότε να συνεχίζει τη μάχη του κόντρα στην επάρατη νόσο.

Φέτος, ο Κόλιν βρέθηκε ξανά με τον Πούλισικ στο Σάρλοτ μετά από φιλικό παιχνίδι των «μπλε» του Λονδίνου και ο νεαρός, έχοντας δυναμώσει και έχοντας σταθεί ξανά στα πόδια του, μοιράστηκε με το ίνδαλμά του τα νέα της νίκης κόντρα στον καρκίνο!

