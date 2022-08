Ο 18χρονος τερματοφύλακας, Γκάμπριελ Σλονίνα, βρήκε χρόνο να ταξιδέψει στο Λονδίνο για να υπογράψει στην Τσέλσι και να παρουσιαστεί, ωστόσο, θα επιστρέψει στο Σικάγο ως δανεικός.

Ο νεαρός πορτιέρε της Chicago Fire κατάφερε να κάνει τους «μπλε» να τον αποκτήσουν έναντι 15 εκατομμυρίων δολαρίων μαζί με τα μπόνους, ωστόσο, θα τον αφήσουν στην ομάδα του προκειμένου να συνεχίσει εκεί τη δουλειά του και να επιστρέψει με το νέο έτος ακόμα πιο έτοιμος.

Ο Σλονίνα υπέγραψε μέχρι το 2028 και παρουσιάστηκε από τους Λονδρέζους, οι οποίοι πλέον τον περιμένουν στην αγγλική πρωτεύουσα για να ενσωματωθεί κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα από την 1η Ιανουαρίου του 2023.

Gabriel Slonina has completed a permanent transfer to Chelsea! ✍️



