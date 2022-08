Το δίδυμο Κριστιάνο Ρονάλντο και Χάρι Μαγκουάιρ, δέχθηκε τις περισσότερες διαδικτυακές επιθέσεις στο Twitter από οποιονδήποτε άλλο παίκτη της Premier League, σύμφωνα με έκθεση της Ofcom και του Ινστιτούτου Άλαν Τούρινγκ.

Το Ινστιτούτο Alan Turing είναι το εθνικό ινστιτούτο του Ηνωμένου Βασιλείου για την επιστήμη των δεδομένων και την τεχνητή νοημοσύνη, και το Ofcom είναι η εγκεκριμένη από την κυβέρνηση ρυθμιστική αρχή ανταγωνισμού για τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, τις τηλεπικοινωνίες και τις ταχυδρομικές βιομηχανίες του Νησιού.

Σύμφωνα με έρευνά τους λοιπόν, 8 από του 10 πιο στοχοποιημένους παίκτες της Premier League αγωνίζονται στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η έκθεση ανακάλυψε επιπλέον ότι ένας ποδοσφαιριστής του αγγλικού πρωταθλήματος υφίσταται διαδικτυακή κακοποίηση κάθε τέσσερα λεπτά στο Twitter.

Μετά τον τελικό του Euro 2020 - όπου οι Ράσφορντ, Σάντσο και Σάκα δέχθηκαν επίθεση στο διαδίκτυο αφότου έχασαν τα πέναλτι για την Αγγλία στον τελικό με την Ιταλία - μια μελέτη 2,3 εκατομμυρίων tweets διαπίστωσε ότι, κατά μέσο όρο, εστάλησαν 362 υβριστικά tweets καθημερινά, με επτά στους 10 παίκτες της Premier League στο Twitter να κακοποιούνται.

Επιπλέον, περίπου 1 στα 12 υβριστικά tweets στόχευαν το φύλο ή την καταγωγή του. Ο Πορτογάλος διεθνής Κριστιάνο Ρονάλντο δέχθηκε τις περισσότερες κακοποιήσεις κατά την εξεταζόμενη περίοδο, με τον 37χρονο να δέχεται 12.520 προσβλητικά tweets.

Δεδομένου ότι έλαβε τα περισσότερα tweets συνολικά - 576.915 συνολικά - σημαίνει ότι το 2,2% των μηνυμάτων που έλαβε ήταν υβριστικά. Ο συμπαίκτης του Ρονάλντο, Χάρι Μαγκουάιρ ήταν δεύτερος στη λίστα, με τον Άγγλο διεθνή να λαμβάνει 8.954 υβριστικά μηνύματα. Συνολικά, το 14,90% των tweets που έλαβε ο αρχηγός της Γιουνάιτεντ ήταν υβριστικά.

**Διευκρινίζουμε ότι Λίνγκαρντ (Νότιγχαμ), Πογκμπά (Γιουβέντους), την περίοδο της έρευνας αγωνίζονταν για τους «κόκκινους διαβόλους».

