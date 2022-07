Ο Πεπ Γκουαρδιόλα επιβεβαίωσε ότι ο Εμερίκ Λαπόρτ υπεβλήθη σε εγχείριση στο γόνατο και θα παραμείνει εκτός δράσης τουλάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Στα πλαίσια της συνέντευξης τύπου ενόψει του Charity Shield ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι αύριο το απόγευμα στο Λέστερ, ο Πεπ Γκουαρδιόλα επιβεβαίωσε ότι ο Εμερίκ Λαπόρτ δεν θα είναι στην διάθεσή του για το μεγάλο ματς αφού ακόμα αναρρώνει από την εγχείριση στην οποία υποβλήθηκε μετά το τέλος της περσινής σεζόν.

Ο Βάσκος στόπερ αγωνίστηκε έχοντας πρόβλημα στα τελευταία παιχνίδια της περσινής χρονιάς, και μετά το τέλος της πέρασε την πόρτα του χειρουργείου για να το αποκαταστήσει. Ο Λαπόρτ θα απουσιάσει σίγουρα από τα πρώτα παιχνίδια των «πολιτών» στην Premier League που αρχίζει την επόμενη εβδομάδα, ενώ στόχος του ιατρικού τιμ είναι να παρουσιαστεί έτοιμος στην έναρξη της φάσης των ομίλων του Champions League στις 6 Σεπτεμβρίου.

