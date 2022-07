Παρέα με τη σύντροφό του ο Λισάντρο Μαρτίνες βρίσκεται και διαμένει στο Μάντσεστερ τις τελευταίες μέρες, περιμένοντας να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του από τον Άγιαξ στην Γιουνάιτεντ.

Ο Αργεντινός αμυντικός αναμένεται να γίνει η τρίτη θερινή μεταγραφή των «κόκκινων διαβόλων» για το φετινό καλοκαίρι μετά τους Μαλάσια και Έρικσεν, με το deal της Γιουνάιτεντ με τον Άγιαξ να έχει ανακοινωθεί επίσημα, αλλά ακόμα να μην έχει υπογράψει το συμβόλαιό του.

Προς το παρόν και περιμένοντας την ολοκλήρωση του τυπικού σκέλους της μετακίνησης στην Premier League, διαμένει με τη σύντροφό του στο Lowry Hotel, εθεάθη μετά από δείπνο στο Don Giovanni και περιμένει πλέον να φορέσει τη φανέλα της νέας του ομάδας...

📸 Lisandro Martinez was spotted eating at the Don Giovanni eatery in Manchester. He has been staying at the Lowry Hotel as he waits for his #mufc move to be finalised. [Mail] pic.twitter.com/GqeEw0W5Mh