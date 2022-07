Η Μάντσεστερ Σίτι αντιμετωπίζει δυσκολίες προς στιγμήν στην μεταγραφή του Μαρκ Κουκουρέγια και γι' αυτό έχει εντοπίσει μία δεύτερη επιλογή, που ακούει στο όνομα Μπόρνα Σόσα.

Συνεχίζει να υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στα χρήματα που δίνουν οι «πολίτες» και σε κείνα που θέλει η Μπράιτον, ώστε να συναινέσει στην πώληση του Ισπανού αριστερού οπισθοφύλακά της.

Κι επειδή των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, η Μάντσεστερ Σίτι έχει ήδη ξεχωρίσει και μία δεύτερη επιλογή, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί το deal για την απόκτηση του Κουκουρέγια.

Ο Μπόρνα Σόσα της Στουτγκάρδης είναι εκείνος που έχει ξεχωρίσει ο Πεπ Γκουαρδιόλα σύμφωνα με τους δημοσιογράφους της Bild, Κρίστιαν Φοκ και Τόμπι Αλτσχάφλ. Πρόκειται για 24χρονο Κροάτη αριστερό οπισθοφύλακα που αγωνίζεται στην Στουτγκάρδη εδώ και τέσσερα χρόνια. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2025 με τους «σουηβούς». Την περασμένη σεζόν κατέγραψε 30 συμμετοχές με δύο γκολ και εννιά ασίστ ξεπερνώντας τα 2.500 αγωνιστικά λεπτά.

TRUE✅ If the deal with Marc Cucurella (24) won‘t work, @ManCity want to focus on Borna Sosa (24) @VfB @altobelli13