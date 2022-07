Στην πατρίδα του παραμένει ο Κριστιάνο Ρονάλντο αφήνοντας τον ατζέντη του, Ζόρζε Μέντες να συνεχίζει τις επαφές με ομάδες ώστε να του πει που να κατευθυνθεί. Την ίδια στιγμή στη Γιουνάιτεντ, βρίσκονται στο «σκοτάδι».

Ο CR7 δουλεύει, κάνει ατομικές προπονήσεις, δεν αφήνει ούτε μέρα να περάσει δίχως να γυμναστεί, όμως, δεν επιστρέφει στη δουλειά με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι Πορτογάλοι δημοσιογράφοι αναφέρουν ότι ο ποδοσφαιριστής παραμένει στην πατρίδα του, βρίσκεται στη Λισαβόνα και δεν έχει καμία πρόθεση να πάρει το αεροπλάνο για την Αγγλία άμεσα.

Φέρεται να περιμένει ενημερώσεις από τον εκπρόσωπό του, Ζόρζε Μέντες, ο οποίος αυτό τον καιρό έχει γίνει hot όνομα λόγω και του τρόπου με τον οποίο διατηρείται η υπόθεση του Κριστιάνο στην επιφάνεια σε όλα τα Media, αναφορικά με την επόμενη ομάδα του.

Ο Έρικ Τεν Χαγκ, από την πλευρά του, συνεχίζει τη δική του δουλειά με τους παίκτες που έχει τώρα στη διάθεσή του και συμμετέχουν στην καλοκαιρινή περιοδεία της Γιουνάιτεντ, όμως, ουδείς γνωρίζει από τον σύλλογο του Μάντσεστερ τι ακριβώς συμβαίνει με τον Πορτογάλο σταρ...

Cristiano Ronaldo remains in Lisbon and is awaiting instructions from his agent Jorge Mendes. 🇵🇹



