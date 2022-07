Η Τσέλσι φαίνεται πως είναι διατεθειμένη να κάνει την πρώτη της κρούση στην Παρί Σεν Ζερμέν για τον Κιμπεμπέ, με τους Παριζιάνους να μην είναι απρόθυμοι να τον παραχωρήσουν.

Οι Λονδρέζοι βρίσκονται σε αναζήτηση ακόμη ενός στόπερ, και όπως είχαμε αναφέρει, στην λίστα τους υπάρχουν οι Κιμπεμπέ, Κουντέ και Ουπαμεκανό. Η Τσέλσι είναι έτοιμη σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να προσφέρει 45-50 εκατ. ευρώ στην Παρί Σεν Ζερμέν για να πάρει την έγκρισή της και να ξεκινήσει συζητήσεις με τον ίδιο τον Γάλλο σέντερ μπακ.

Οι Παριζιάνοι από την πλευρά τους δεν είναι απόλυτα αρνητικοί στο σενάριο της παραχώρησής του. Ο παίκτης φυσικά υπολογίζεται και είναι στα πλάνα του Κριστόφ Γκαλτιέ, όμως αν έρθει μία προσφορά ικανεί να καλύψει τις οικονομικές τους αξιώσεις, δεν θα την αρνηθούν και θα συναινέσουν στην πώλησή του. Το ύψος αυτών καθορίζεται περίπου στα 60-65 εκατ. ευρώ, κάτι που σημαίνει πως υπάρχει μεγάλη απόσταση στα «θέλω» των δύο ομάδων αυτή τη στιγμή.

