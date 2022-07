Η Άρσεναλ πέτυχε το deal με την Μάντσεστερ Σίτι για την απόκτηση του Ολεκσάντρ Ζιντσένκο και τώρα μένει μόνο να τα βρει με τον ίδιο τον παίκτη.

Οι «κανονιέρηδες» βρίσκονται πολύ κοντά να ολοκληρώσουν την δεύτερη μεταγραφή τους από την Μάντσεστερ Σίτι το φετινό καλοκαίρι, αφού λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του Γκαμπριέλ Ζεσούς, συμφώνησε με τους «πολίτες» και για την απόκτηση του Ολεκσάντρ Ζιντσένκο σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Arsenal and Manchester City have now reached verbal agreement in principle for Oleksandr Zinchenko, fee around £30m. Personal terms are still discussed. ⚪️🔴 #AFC



Salary and length of contract, in negotiation - key step to complete the agreement. pic.twitter.com/QJYrwdqJH1