Ο Γουέιν Χένεσι γίνεται ο δεύτερος πορτιέρε που το φετινό καλοκαίρι μετακομίζει στη Νότιγχαμ Φόρεστ, μετά τον Ντιν Χέντερσον από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο 35χρονος Ουαλός γκολκίπερ έμεινε ελεύθερος από την Μπέρνλι και το πρωί της Παρασκευής ανακοινώθηκε από την ομάδα του Στιβ Κούπερ για τα επόμενα δυο χρόνια.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ελάχιστα με τη φανέλα των «clarets» στο Turf Moor και για τον λόγο αυτό έμεινε ελεύθερος, με τον κόουτς της Φόρεστ να τον θέλει στο City Ground για να προσφέρει ανταγωνισμό στον Ντιν Χέντερσον.

Ο τελευταίος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ λίγο καιρό νωρίτερα.

