Η Γουέστ Χαμ προετοιμάζει μεγάλη πρόταση ώστε να πείσει την Σασουόλο να παραχωρήσει τον Τζιανλούκα Σκαμάκα.

Η κίνηση του Αρμάντο Μπρόχα της Τσέλσι να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας στις ΗΠΑ φαίνεται πως αποθάρρυνε τα «σφυριά», τα οποία έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στον επιθετικό της Σασουόλο, Τζιανλούκα Σκαμάτσα.

Η Γουέστ Χαμ ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση που θα αγγίξει τα 40 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Όμως, η ιταλική ομάδα δεν δείχνει διατεθειμένη να κατέβει από τα 50 εκατ. κάτι που αποθάρρυνε και την Παρί Σεν Ζερμέν, που έδειξε το ενδιαφέρον της για τον ποδοσφαιριστή, ώστόσο δεν πρόκειται να φτάσει αυτό το ποσό.

West Ham are preparing an opening, verbal bid around €40m for Gianluca Scamacca. He's in the list alongside Armando Broja, who just joined Chelsea squad in the USA & there's lot of competition. 🇮🇹 #WHUFC



Sassuolo want €50m for Scamacca. PSG, not intentioned to pay that much. pic.twitter.com/y30asN6WCn