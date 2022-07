Ο Θωμάς Στρακόσια θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπρέντφορντ εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, αφού συμφώνησε με την αγγλική ομάδα σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο 27χρονος Ελληνοαλβανός τερματοφύλακας έμεινε ελεύθερος από την Λάτσιο, όπου βρισκόταν από το 2012, όταν και είχε αποκτηθεί από τον Πανιώνιο αντί 75 χιλ. ευρώ και είναι έτοιμος να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την αγγλική Μπρέντφορντ ολοκληρώνοντας έτσι ένα όνειρό του να αγωνιστεί στην Premier League. Αυτή τη στιγμή περνάει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Πέρυσι ο Θωμάς Στρακόσια αγωνίστηκε σε 31 αγώνες με την ιταλική ομάδα κρατώντας 11 φορές ανέπαφη την εστία του και ξεπερνώντας τα 2.500 αγωνιστικά λεπτά.

Κάπως έτσι διαψεύστηκαν τα σενάρια που τον ήθελα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Excl: Brentford FC are set to sign Thomas Strakosha on free transfer. It’s agreed and set to be completed with medical tests now ongoing, here we go. 🚨⚪️🔴 #BrentfordFC



Strakosha left Lazio as free agent and he’s now heading to Premier League, his biggest dream. pic.twitter.com/7rdevzmpJ5