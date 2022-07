«Κοντά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτειντ ο Στρακόσια»

Ο γνώριμός μας 27χρονος διεθνής Αλβανός πορτιέρε, γιος του Φώτη Στρακόσια ενδέχεται να συνεχίσει την καριέρα του στο Ολντ Τράφορντ σύμφωνα με σχετικές αναφορές σε αγγλικά media.

Σε έναν γνώριμό μας φαίνεται πως στρέφεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ώστε να «κλείσει» την τριάδα των γκολκίπερ της, με αφορμή και την παραχώρηση του Ντιν Χέντερσον με τη μορφή δανεισμού στη Νότιγχαμ Φόρεστ. Πιο συγκεκριμένα στον Θωμά Στρακόσια, που ξεκίνησε από τον Πανιώνιο και από το 2012 βρίσκεται στην Ιταλία για λογαριασμό της Λάτσιο όπου «έχτισε» το όνομά του, καθιερώθηκε στην Εθνική Αλβανίας και πλέον είναι ελεύθερος.

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα μεταδίδουν στην Αγγλία ο 27χρονος πλέον πορτιέρο βρίσκεται κοντά ώστε να συνεχίσει στο Ολντ Τράφορντ.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 ‼️#MUFC are closing in on a deal for goalkeeper Thomas Strakosha.



- talkSPORT sources understand @talkSPORT 👀🔴