Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν θέλησε να δώσει μεγαλύτερη τροφή στα σενάρια για τον Κριστιάνο και τον τοποθέτησε κανονικά στην παρουσίαση της νέας φανέλας, στην οποία ξεχωρίζει ο γιακάς.

Ο CR7 δεν θα βρίσκεται ούτε στην περιοδεία της Γιουνάιτεντ σε Ταϊλάνδη και Αυστραλία αυτές τις μέρες, ωστόσο, η φωτογράφηση είχε γίνει από καιρό και η ομάδα θέλησε να χρησιμοποιήσει τις φωτογραφίες του Πορτογάλου με τη νέα εμφάνιση παρά τα όσα έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα.

Από τη νέα φανέλα ξεχωρίζει ο μεγάλος, λευκός γιακάς με τις κόκκινες λεπτομέρειες, αλλά και η διαφορά στο έμβλημα που τοποθετήθηκε σε στυλ ασπίδας στο σημείο της καρδιάς.

Stand tall. Stand proud. Stand out. And that's just the collar 👌 #MUFC || @adidasFootball

What are your thoughts on the new #mufc home kit? 🤔🔴 pic.twitter.com/7TwXbagm80