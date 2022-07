Ασταμάτητα ενισχύεται η Νότιγχαμ Φόρεστ ενόψει της νέας Premier League, με τον Ομάρ Ρίτσαρντς ν' αποτελεί πολύ σύντομα παίκτη της ομάδας του Κούπερ μετακομίζοντας από την Μπάγερν Μονάχου!

Ο αριστεροπόδαρος οπισθοφύλακας των Βαυαρών δεν πέτυχε όσα θα ήθελε στους Μόναχο από το περασμένο καλοκαίρι, όταν τότε πήρε τη μεγάλη μεταγραφή από την Ρέντινγκ στην Μπάγερν μένοντας ελεύθερος από τους «royals».

Τώρα το Νησί τον καλεί πίσω και ο Ρίτσαρντς, όπως αναφέρει το theAthletic, θα περάσει λείαν συντόμως τα απαραίτητα ιατρικά τεστ για να υπογράψει στον σύλλογο του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Το κόστος της μεταγραφής φτάνει στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ και το συμβόλαιο που θα υπογράψει θα έχει διάρκεια 4 ετών.

