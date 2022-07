Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είδε την Rolls-Royce του να έχει μπλοκαρισμένους τροχούς διότι ήταν παρκαρισμένη σε θέση για ταξί.

Στη Λισαβόνα, οι Αρές δεν αστειεύονται ακόμα κι αν απέναντί τους έχουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ είναι στη χώρα του, ύστερα από άδεια που έχει εξασφαλίσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, για οικογενειακούς λόγους.

Πάντως, στη ζωή του Ρονάλντο δεν είναι όλα ομαλά το τελευταίο διάστημα. Εκτός από το που θα συνεχίσει την καριέρα του, θα πρέπει να τα βρει και με την EMEL (υπεύθυνη για την κυκλοφορία στη Λισαβόνα). Η εν λόγω αρχή μάλιστα μπλόκαρε τους τροχούς της πολυτελούς Rolls Royce του επειδή ήταν παρκαρισμένη σε θέση για ταξί.

that's not true ... even @Cristiano can't escape to EMEL. 😂 https://t.co/456MObrLeM pic.twitter.com/YL8Qw2dHWZ