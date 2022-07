Οι δικηγόροι έχουν αναλάβει να διαβάσουν κάθε γραμμή και όλα τα μικρά γράμματα του συμβολαίου στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ώστε ο Κρίστιαν Έρικσεν άμεσα να υπογράψει και ν' ανακοινωθεί.

Ο Δανός μεσοεπιθετικός έναν χρόνο μετά το καρδιακό επεισόδιο στο Euro βρίσκεται ίσως στα... καλύτερά του και είναι έτοιμος να παίξει για ένα κλαμπ που ακόμα και τώρα, συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στα κορυφαία του κόσμου.

Η Γιουνάιτεντ τον κέρδισε, εκείνος ανακοίνωσε σε όλες τις υπόλοιπες ενδιαφερόμενες ομάδες ότι έχει πάρει την απόφασή του και θα παίξει στους «κόκκινους διαβόλους», με την υπόθεση να ολοκληρώνεται άμεσα.

Όπως αναφέρει και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, τα έγγραφα των συμβολαίων ελέγχονται από τους δικηγόρους για όλα όσα συμφωνήθηκαν προφορικά ανάμεσα στις δύο πλευρές και ο Έρικσεν θα βάλει σύντομα την υπογραφή του και θ' ανακοινωθεί για τα επόμενα τρία χρόνια.

Contracts are being checked by lawyers... and then Christian Eriksen will be unveiled as new Manchester United player on a three year deal. 🔴🇩🇰 #MUFC



Eriksen has confirmed his decision to other clubs. He's joining Man Utd as Erik ten Hag strongly wanted him.