Ο Λούκας Φαμπιάνσκι υπέγραψε την ανανέωση του συμβολαίου του για 1+1 χρόνια και θα συνεχίσει στην Γουέστ Χαμ, «παλεύοντας» πλέον για τη θέση του βασικού γκολκίπερ με τον Αλφόνς Αρεολά.

Τα «σφυριά» επέλεξαν να συνεχίσουν να επιδεικνύουν την εμπιστοσύνη τους στον Πολωνό τερματοφύλακα, που είχε μείνει για λίγες μέρες ελεύθερος μέχρι να έρθει η επισημοποίηση της ανανέωσης της συνεργασίας τους.

Ο αισίως 37 ετών, Φαμπιάνσκι, από καιρό είχε συμφωνήσει με την ομάδα, η οποία προχώρησε στην αγορά του Αλφόνς Αρεολά από την Παρί Σεν Ζερμέν πριν από λίγο καιρό.

