Ο Τζέιμς Ταρκόφσκι είναι η πρώτη θερινή μεταγραφή της Έβερτον για το φετινό καλοκαίρι, με τον πρώην αμυντικό της Μπέρνλι να υπογράφει ως ελεύθερος για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής μετά τον υποβιβασμό των «clarets» ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των «ζαχαρωτών» που κατάφεραν την τελευταία στιγμή να παραμείνουν στην Premier League.

Από το μεσημέρι του Σαββάτου ο Ταρκόφσκι είναι κι επίσημα παίκτης της Έβερτον και μάλιστα αποτελεί την πρώτη μεταγραφή του κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ για το καλοκαίρι του 2022, με τον Φρανκ Λάμπαντ να ξεκινάει την ενίσχυση από τη γραμμή των μετόπισθεν.

Σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας του αγγλικού πρωταθλήματος, ο Ταρκόφσκι έχει μετρήσει 194 συμμετοχές με την Μπέρνλι και ήταν βασικός σε περισσότερα από 30 παιχνίδια σε καθεμιά από τις πέντε προηγούμενες αγωνιστικές περιόδους!

