Ο Αντόνιο Κόντε με συνοπτικές διαδικασίες έφτιαξε μια από τις καλύτερες επιθετικές γραμμές της Premier League. Γκολ και ασίστ από το δίδυμο Κέιν – Σον, δημιουργία από Κουλουσέφσκι, προστέθηκαν και οι Ριτσάρλισον – Πέρισιτς.

«Δεν θα χωρούσε ο Ριτσάρλισον στην ενδεκάδα της Άρσεναλ» είπε ο Τζακ Γουίλσιρ σε ραδιοφωνική εκπομπή, προκάλεσε ποικίλα σχόλια, τα περισσότερα ειρωνικά για την άποψη που εξέφρασε. Όμως, η αλήθεια είναι υποτίμησε τον Βραζιλιάνο επιθετικό. Και εκείνος πλέον είναι μέλος μιας Τότεναμ που έχει φαρδιά – πλατιά την υπογραφή του Αντόνιο Κόντε.

Εκείνος, σε μόλις μερικούς μήνες κατάφερε – έστω κι αν υπήρξαν στιγμές που θέλησε να «τσιμπήσει» τον εγωισμό των παικτών του αφήνοντας υπόνοιες για παραίτηση – κατάφερε αυτή τη στιγμή ν' αναγνωρίζεται από την πλειοψηφία του κοινού του αγγλικού πρωταθλήματος πως οι προσθήκες στο ρόστερ των «σπιρουνιών» δυναμώνουν... στο φουλ την ομάδα.

Δεδομένα, η Τότεναμ αγόρασε γκολ με την απόκτηση του Ριτσάρλισον. Αν και τη μερίδα του λέοντος στα τέρματα την έχουν οι Κέιν και Σον στα «σπιρούνια». Πρόκειται, άλλωστε, για το πιο επιτυχημένο δίδυμο στην ιστορία της Premier League με ασύγκριτο σκοράρισμα μονάχα από μεταξύ τους συνεργασίες. Όμως, ο Βραζιλιάνος δίνει πράγματα.

Για την ακρίβεια προστίθεται σε ένα τιμ παικτών που στηρίζουν μεσοεπιθετικά και δημιουργικά όλη την ομάδα και ήταν «διψήφιος» την περασμένη αγωνιστική περίοδο στην Έβερτον. Τα «ζαχαρωτά» είχαν ανάγκη την δική του συμβολή, αφού κινδύνευσαν με υποβιβασμό, όμως, κατάφεραν ν' αποφύγουν το δυσάρεστο σενάριο και πανηγύρισαν έξαλλα την παραμονή τους στην κατηγορία.

Τα 10 τέρματα και οι 5 ασίστ στο πρωτάθλημα σε 30 ματς από τον Ριτσάρλισον, έρχονται να προστεθούν στα υπόλοιπα των Κέιν και Σον που επίσης έφτασαν πολύ ψηλά, με τον Νοτιοκορεάτη να μοιράζεται και το Golden Boot με τον Σαλάχ στα 23 τέρματα μέχρι και την τελευταία αγωνιστική της Λίγκας.

Όσον αφορά στον Κουλουσέφσκι, εκείνος έχοντας παραχωρηθεί δανεικός στην Τότεναμ από το δεύτερο μισό της αγωνιστικής περιόδου και μετά, εντυπωσίασε στο κομμάτι του «σερβιρίσματος» και πέρα από τα 5 γκολ του, είχε 8 ασίστ σε 18 ματς.

Προσθέστε στις επιλογές για τον Αντόνιο Κόντε και τον Ιβάν Πέρισιτς που αποδεδειγμένα μπορεί να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα και δη στις κρίσιμες στιγμές, ακόμα κι αν η παρουσία του σε κάποιο ματς είναι αναιμική. Και αυτός την περασμένη σεζόν έφτασε στα 10 τέρματα, αν και ήταν... 8+2, αφού είχε βρει δις το δρόμο για το βάθος της εστίας και στον τελικό του Κυπέλλου απέναντι στην Γιουβέντους. Στο ρόστερ βρίσκονται επίσης και οι Λούκας Μόουρα και Στίβεν Μπέργκβαϊν, με τον δεύτερο - που είχε κάνει απίστευτα πράγματα σ' εκείνη την επική ανατροπή επί της Λέστερ στις καθυστερήσεις - να είναι φευγάτος και τον Βραζιλιάνο να μη βρίσκεται ανάμεσα στις πρώτες επιλογές του προπονητή του...

Tottenham’s attacking four in the 2021/22 Premier League season:



Richarlison:

🏟30 ⚽️10 🅰️5



Harry Kane:

🏟37 ⚽️17 🅰️9



Son Heung-Min:

🏟35 ⚽️23 🅰️7



Dejan Kulusevski:

🏟18 ⚽️5 🅰️8



How good are Spurs’ attacking options? pic.twitter.com/0PQLvv3gov