Ο Χάουαρντ Γουέμπ θα γίνει αρχηγός των διαιτητών της Premier League όταν ο Μάικ Ράιλι παραιτηθεί από τον ρόλο του στην PGMOL την επόμενη σεζόν, αφού κορυφαίοι σύλλογοι παραπονέθηκαν ότι είχαν γίνει πάρα πολλά λάθη υπό την επίβλεψή του.

Ο Μάικ Ράιλι, ο επικεφαλής των διαιτητών της Premier League, θα παραιτηθεί από τον ρόλο του την επόμενη σεζόν, με τον Χάουαρντ Γουέμπ να τον αντικαθιστά. Είχε αναφερθεί προηγουμένως ότι πολλές ομάδες της Πρέμιερ Λιγκ πίεζαν για αλλαγή διοίκησης, καθώς πίστευαν ότι έγιναν πάρα πολλά λάθη κατά τη διάρκεια των αγώνων της σεζόν 2021-22. Σε μια δήλωση από το Διοικητικό Συμβούλιο των Επαγγελματικών Αγώνων, επιβεβαιώθηκε τώρα ότι ο Ράιλι θα αποχωρήσει από τον ρόλο του την επόμενη σεζόν - ρόλο που είχε από το 2009, όταν αντικατέστησε τον Κιθ Χάκετ.

Σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο ο Γουέμπ βρέθηκε στο Λονδίνο αυτή την εβδομάδα σε συναντήσεις με το PGMOL και είναι πιθανό να αναλάβει το ρόλο στο τέλος του έτους. Ένα σχέδιο διαδοχής θα εφαρμοστεί σταδιακά κατά τη διάρκεια της επόμενης σεζόν, καθώς ο έμπειρος ρέφερι παραμένει επί του παρόντος υπό συμβόλαιο σε παρόμοιο ρόλο με το MLS.

Το συμβόλαιό του στις Ηνωμένες Πολιτείες διαρκεί μέχρι τον Δεκέμβριο, αλλά το προφίλ και η φήμη του Γουέμπ στο παιχνίδι έχει «αναγκάσει» πολλούς συλλόγους να τον προτείνουν ως τον ιδανικό υποψήφιο για τον διάδοχο του Ράιλι. Η σύζυγός του, η πρώην διαιτητής της Bundesliga Μπιμπιάνα Στάινχαους είναι ήδη η επίλεκτη διευθύντρια του γκρουπ της PGMOL για το γυναικείο παιχνίδι.

