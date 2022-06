Τίτλοι τέλους για τον Γουέιν Ρούνει στον πάγκο της Ντέρμπι Κάουντι, με τον Άγγλο να δηλώνει την παραίτησή του λόγω του κλίματος αβεβαιότητας που επικρατεί γύρω από τα διοικητικά.

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Ντέρμπι Κάουντι αποτελεί ο Γουέιν Ρούνεϊ! Έπειτα από παρουσία περίπου 1,5 χρόνου στον πάγκο των Κριαριών, ο παλαίμαχος επιθετικός των Έβερτον και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δήλωσε την παραίτησή του και έκλεισε οριστικά το κεφάλαιο της καριέρας του ως επικεφαλής των Rams.

Η διαρκής αβεβαιότητα που επικρατεί γύρω από το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ομάδας, σε συνδυασμό με τις συνεχείς αφαιρέσεις βαθμών που επέφεραν τον πρόσφατο υποβιβασμό της στη League 1 ώθησαν τον Ρούνεϊ στην απόφαση να αποχωρήσει άμεσα, παρά τις προσπάθειες των ιθυνόντων να τον μεταπείσουν.

«Καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού παρακολουθώ στενά τις εξελίξεις γύρω από το θέμα της ιδιοκτησίας της Ντέρμπι Κάουντι. Σήμερα συναντήθηκα με τους ιθύνοντες για να τους ενημερώσω για την απόφασή μου να αποχωρήσω από το κλαμπ.

Προς τιμήν τους προσπάθησαν σθεναρά να με πείσουν να μείνω, αλλά η απόφασή μου είχε παρθεί. Προσωπικά πιστεύω ότι το κλαμπ χρειάζεται κάποιον με φρέσκια ενέργεια που δεν έχει επηρεαστεί από τα όσα έχουν συμβεί τους τελευταίους 18 μήνες.

Θα θυμάμαι το πέρασμά μου από την Ντέρμπι με περηφάνια και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό και τους παίκτες για την αμέριστή στήριξή τους» ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του ο Άγγλος μάνατζερ.

