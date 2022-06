Αποκατάσταση της τάξης από τον αγγλικό Τύπο αναφορικά με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος παραμένει κανονικά στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Διαψεύδεται από τους Γερμανούς οποιαδήποτε ενασχόληση της Μπάγερν με τον Πορτογάλο.

Ο CR7 εμφανιζόταν ενοχλημένος και προβληματισμένος από το γεγονός πως ακόμα η ομάδα του δεν είχε καταφέρει να δείξει κάτι δυναμικό στο μεταγραφικό τοπίο τη θερινή περίοδο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Record ανέφερε πως αυτό είχε «γεννήσει» σκέψεις αποχώρησης στον Κριστιάνο, ο οποίος όμως αναμένεται να παραμείνει στο «Ολντ Τράφορντ».

Το SkySports ανέφερε ότι ο σούπερ σταρ των «κόκκινων διαβόλων» συνεχίζει κανονικά να σκέφτεται τη συνεργασία του με τον Έρικ Τεν Χαγκ στη νέα εποχή του συλλόγου, ενώ, από τη Γερμανία διαψεύστηκε οποιαδήποτε ενασχόληση και σύνδεση του ονόματος του ποδοσφαιριστή με την Μπάγερν Μονάχου.

Cristiano Ronaldo is expected to stay at Manchester United this summer and will report back for pre-season training 👇 pic.twitter.com/vlTp6zat1H