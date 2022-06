Η Τότεναμ φέρεται να έχει κλείσει και τον Άιβς Μπισούμα από την Μπράιτον με 26 εκατομμύρια ευρώ, με τον Αντόνιο Κόντε να συνεχίζει ασταμάτητα τα «ψώνια» και να βελτιώνει την ομάδα του!

Ο 25χρονος μέσος των «γλάρων» αναμένεται να γίνει η τρίτη θερινή μεταγραφή των «σπιρουνιών» για φέτος, μετά τους ελεύθερους Πέρισιτς και Φόρστερ.

Όπως αναφέρει σύσσωμος ο αγγλικός Τύπος, η συμφωνία με την Μπράιτον φαίνεται πως θα κλείσει στα 26 εκατομμύρια ευρώ και αυτές τις ώρες διευθετούνται οι τελικές λεπτομέρες του deal ώστε να επισημοποιηθεί η μεταγραφή!

Ο Μπισούμα αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο πέντε ετών και να κάνει παρέα στους Μπεντακούρ και Κουλουσέφσκι στα χαφ. Από την Μπράιτον αποχωρεί έπειτα από μια 4ετία.

