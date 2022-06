Ο Ντάργουιν Νούνιεζ προβάρει τα κόκκινα της Λίβερπουλ και ο πορτογαλικός Τύπος αναφέρει πως έχει επέλθει απόλυτη συμφωνία με την Μπενφίκα έναντι 100 εκατομμυρίων ευρώ!

Η Record γι' ακόμα μια μέρα ασχολείται με το θέμα του Ουρουγουανού επιθετικού και πλέον παρουσιάζει την υπόθεση ως τελειωμένη.

Ο Νούνιεζ, όπως τονίζει το ρεπορτάζ των Πορτογάλων, αναμένεται πολύ σύντομα να φοράει τη φανέλα των «κόκκινων» του Μέρσεϊσαϊντ και να κάνει ευτυχισμένο τον Κλοπ, όντας και η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του κλαμπ.

«Έχει επέλθει απόλυτη συμφωνία με την Μπενφίκα με την πρόταση των 80+20 εκατομμυρίων ευρώ και ο ποδοσφαιριστής θα υπογράψει για τα επόμενα πέντε χρόνια» τονίζει η Record για τον υψηλόσωμο στράικερ που εφόσον ολοκληρώσει τη μεταγραφή, θα προκαλέσει «ντόρο» στο «Άνφιλντ».

🚨 BREAKING: Liverpool and Benfica have found a total agreement for Darwin Nunez, with a deal done for €80m plus an additional €20m of achievable add-ons. The striker will sign a 5-year deal at Anfield. #awlive [@Record_Portugal] pic.twitter.com/BHnRO2TyXl