Κριστιάνο Ρονάλντο: «Η Γιουνάιτεντ θα επιστρέψει, να αλλάξει τα πράγματα ο Τεν Χαγκ»

Ο Πορτογάλος αστέρας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φάνηκε να δεσμεύεται για την παραμονή του στο «Όλντ Τράφορντ» και προετοιμάζεται για την επόμενη ημέρα υπό τις οδηγίες του Τεν Χαγκ.

Ο Πορτογάλος διεθνής άσος πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή σεζόν στην επιστροφή του στην Premier League και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σεζόν που δεν ήταν αρκετή για την ομάδα, που τερμάτισε στην 6η θέση της βαθμολογίας εξασφαλίζοντας ουσιαστικά στην τελευταία στροφή του πρωταθλήματος το εισιτήριο για το Europa League της επόμενης χρονιάς.

Ο 37χρονος σταρ έχει έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο με τους «κόκκινους διαβόλους» και παραμένει αισιόδοξος για το μέλλον του συλλόγου υπό τον Τεν Χαγκ, τονίζοντας βέβαια πως «τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν»!

Σε συνέντευξή του στην ομάδα ο CR7 ανέφερε πως «Το να επιστρέφω σε έναν σύλλογο που πραγματικά ανέβασε την καριέρα μου ήταν απίστευτο. Ήταν ωραία να νιώθω τη χαρά των οπαδών. Ήμουν και είμαι ακόμα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ».

Με 18 γκολ σε 30 συμμετοχές του στο πρωτάθλημα ο... αγέραστος Πορτογάλος ήταν ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος και παρότι στην καριέρα του έχει κατακτήσει τα πάντα -σε επίπεδο συλλόγων- δεν χάνει όμως το κίνητρό του και δηλώνει αισιόδοξος για την σεζόν 2022/23.

«Πιστεύω ότι η Γιουνάιτεντ θα επιστρέψει εκεί που ανήκει», τόνισε, «όπως είπα πριν κάποιες φορές παίρνει χρόνο αλλά συνεχίζω να το πιστεύω. Τα ρεκόρ έρχονται με φυσικό τρόπο. Δεν τα ακολουθώ, εκείνα με ακολουθούν, οπότε είναι καλό. Είναι ακόμα το κίνητρό μου για να συνεχίζω. Να δουλεύω σκληρά. Ακόμα αγαπάω το πάθος του παιχνιδιού. Και φυσικά η Γιουνάιτεντ και οι συμπαίκτες μου με βοηθήσαν τους εκτιμώ όλους».

Δεν είναι σαφές πότε γυρίστηκε το βίντεο με τις δηλώσεις του Κριστιάνο, αλλά σίγουρα είναι μετά τον διορισμό του Τεν Χαγκ ως νέου προπονητή με τον πολύπειρο επιθετικό να αποκαλύπτει ότι ανυπομονεί να εργαστεί υπό τις οδηγίες του Ολλανδού τεχνικού. Του εύχομαι τα καλύτερα. Είμαστε χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι - όχι μόνο οι παίκτες αλλά και οι οπαδοί. Του εύχομαι τα καλύτερα και ας ελπίσουμε ότι του χρόνου θα κερδίσουμε τρόπαια».

🗣️ “I wish him the best and let’s believe that we’re going to win trophies.” @Cristiano shares his thoughts on Erik ten Hag, the club’s incredible support and pre-match nerves ahead of his United return in an unmissable episode of Player Diaries 👀#MUFC | #BringingYouCloser pic.twitter.com/I4ghf0YMuf