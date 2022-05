Ο Γκάρι Λίνεκερ μετέφερε μέσω social media τη φημολογία περί προβλήματος στην Τότεναμ με τροφική δηλητηρίαση παικτών πριν από το τελευταίο ματς της σεζόν που θα κρίνει την παρουσία στην 4άδα. Κέιν και Κουλουσέφσκι αυτοί που έχουν αναφέρει στομαχικές διαταραχές.

Τα «σπιρούνια» θα χάσουν το εισιτήριο για το επόμενο Champions League μονάχα με... «αυτοκτονία», αφού βρίσκονται στο +2 από την Άρσεναλ με εξαιρετική διαφορά τερμάτων από τους «κανονιέρηδες» και αντιμετωπίζουν το απόγευμα της Κυριακής την Νόριτς που έχει ήδη υποβιβαστεί.

Μόνο σε περίπτωση ήττας στο «Carrow Road» και νίκης της Άρσεναλ κόντρα στην Έβερτον που σώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, θα αλλάξει χέρια η 4η θέση, ωστόσο, ο Αντόνιο Κόντε φέρεται αυτή τη στιγμή ν' αντιμετωπίζει μείζον πρόβλημα.

Ο Γκάρι Λίνεκερ μετέφερε μέσω των social media την πληροφόρησή του για την τροφική δηλητηρίαση παικτών της Τότεναμ και μάλιστα σχολίασε: «Δεν κάνω καθόλου πλάκα».

Ίσως και να... αναθαρρήσει ο Αρτέτα από αυτό, αν το διάβασε...

Hearing there’s a food poisoning outbreak at @SpursOfficial. No, i am not joking.